اليوم.. «الأعلى للإعلام» يبحث نتيجة التحقيق مع قناتى الأهلى والزمالك

يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماع ظهر اليوم، تقرير لجنة الدراما عن الشاشات خلال شهر رمضان، الذي يتضمن رصدا إحصائيا بالملاحظات والمخالفات عن 25 مسلسلا تم عرضها خلال شهر رمضان الماضي، كما يبحث توصيات لجنة الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، وآخرها المناوشات بين قناتي الأهلي والزمالك.ويبحث المجلس، وفق بيان، ما تم بشأن تلقي تراخيص الصحف والقنوات والمواقع في ضوء إصدار لائحة التراخيص وفتح باب التقدم، كما يصوت على بنود كود البرامج الطبية، الذي تم تحديثه من قبل اللجان المعنية بالمجلس، بهدف وضع حد للمخالفات والفوضى بهذه النوعية من البرامج.