10 سيارات إسعاف لتأمين امتحانات الثانوية العامة في مطروح

قال الدكتور محمد أحمد سعدية، مدير هيئة الإسعاف المصرية بمطروح، إنه تم إنهاء كل الاستعدادات للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة في جميع مراكز مطروح بناءا على توجيهات الدكتور محمد جاد، رئيس الهيئة.وأوضح مدير مرفق إسعاف مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم الاستعداد بـ10 سيارات إسعاف مجهزة لكل لجنة، لتأمين اللجان طوال فترة سير الامتحانات.وأضاف، أنه سيتم توزيع السيارات طبقا للخطة التي تم وضعها وتضمنت، 4 سيارات بمطروح، سيارتين في مدينة الحمام، سيارة في مدينة السلوم، سيارة في مدينة سيوة، سيارة في مدينة براني، سيارة في مدينة الضبعة.من جهته، أوضح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان إعلامي سابق، أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح 10 لجان على مستوى المحافظة 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام، ولجنة بكل من الضبعة وبراني، وسيوة، والسلوم"، مع وجود 10 بوابات تعقيم إليكترونية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1838 طالبا وطالبة، مؤكدا التنسيق المبكر مع رؤساء المدن لإعداد اللجان والاستراحات وتطهيرها.