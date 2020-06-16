تشميع 5 محلات و4 مقاهي لمخالفة قرار الحظر بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على الأسواق وفض التجمعات وغلق جميع المقاهي والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأضاف المحافظ - في بيان - أن الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار نفذت حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة بتأمين من شرطة المرافق، أسفرت عن تحرير 12 محضرا بيئة وغلق وتشميع 5 محلات و3 مقاهي لمخالفتهم مواعيد الحظر ورفع 130 حالة إشغال وإزالة 2 مغسلة سيارات مخالفة.