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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صيادلة الإسكندرية» تصدر بيانًا بشأن بيع «الازيثرومايسين»

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:33 ص
الازيثرومايسين
الازيثرومايسين
هبه عويضه
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رفضت نقابة صيادلة الإسكندرية القرار الصادر بقصر بيع "الازيثرومايسين" للجمهور على الشركة المصرية لتجارة الأدوية، مع وضع نظام معقد لصرفها بالصيدليات عن طريق شركات التوزيع مما يؤدي لتكدس الجمهور وتعرضهم للعدوى وصعوبة حصول المريض على علاجه.

وحذر النقابة في بيان لها اليوم، الشركة من الاستمرار في هذه الممارسات في هذه الفترة العصيبة وإلا ستضطر النقابة إلى اتخاذ عدة قرارات ومنها:

١- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥.

٢- دعوة الصيادلة لوقف التعامل تماما مع الشركة تطبيقا للقانون وإعلاء للصالح العام وصحة المواطن المصري.

وناشدت النقابة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري من أجل توفير جميع الادوية والمستلزمات اللازمة لحماية المواطن المصري لمواجهة هذا الوباء، من خلال الطرق القانونية وشركات التوزيع وذلك في الصيدليات العامة خط الدفاع الأول للمريض المصري الذين تحملوا ولا زالوا الصعاب والتضحيات من أجل خدمته وتوفير العلاج بشكل قانوني.

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