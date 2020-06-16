690 إصابة بكورونا فى فلسطين
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:31 ص
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة طولكرم.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن الإصابة الجديدة سجلت لمواطن من حي السلام، يعمل داخل أراضي عام 1948، ما يرفع عدد الإصابات داخل فلسطين إلى 690 حالة.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن الإصابة الجديدة سجلت لمواطن من حي السلام، يعمل داخل أراضي عام 1948، ما يرفع عدد الإصابات داخل فلسطين إلى 690 حالة.