690 إصابة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة طولكرم.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن الإصابة الجديدة سجلت لمواطن من حي السلام، يعمل داخل أراضي عام 1948، ما يرفع عدد الإصابات داخل فلسطين إلى 690 حالة.