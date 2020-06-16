شفاء 1036 مصابًا من كورونا في كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراقية، عن أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 1036 حالة.وقالت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء- إن أحدث حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان وصلت إلى 2473 حالة إصابة.وأضاف البيان أن عدد حالات الوفاة بلغ 54 حالة، وباقي حالات الإصابة التي يبلغ عددها 1383 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.