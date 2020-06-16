9 إصابات جديدة بكورونا فى «يوسف الصديق» بالفيوم
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:25 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
أعلنت الإدارة الصحية بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد عبدالهادي، مدير الإدارة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأضافت الإدارة أن الحالات الجديدة تتوزع كالآتي: 3 بقرية كحك بحري، وحالتان بقرية أبوصايم بينهما حالة من الفريق الطبي، وحالة بقرية الصبيحي، وحالة بقرية قارون، وحالة بالمقراني، إضافة إلى حالة أخرى من الطاقم الطبي.
وأضافت الإدارة أن الحالات الجديدة تتوزع كالآتي: 3 بقرية كحك بحري، وحالتان بقرية أبوصايم بينهما حالة من الفريق الطبي، وحالة بقرية الصبيحي، وحالة بقرية قارون، وحالة بالمقراني، إضافة إلى حالة أخرى من الطاقم الطبي.