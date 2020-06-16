9 إصابات جديدة بكورونا فى «يوسف الصديق» بالفيوم

أعلنت الإدارة الصحية بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد عبدالهادي، مدير الإدارة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأضافت الإدارة أن الحالات الجديدة تتوزع كالآتي: 3 بقرية كحك بحري، وحالتان بقرية أبوصايم بينهما حالة من الفريق الطبي، وحالة بقرية الصبيحي، وحالة بقرية قارون، وحالة بالمقراني، إضافة إلى حالة أخرى من الطاقم الطبي.