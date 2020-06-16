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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. «ربعي المدهون» ضيف مبادرة الثقافة بين إيديك

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:22 ص
ربعي المدهون
ربعي المدهون
نضال ممدوح
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يحل الروائي الفلسطيني ربعي المدهون، في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم٬ ضيفا على "البرنامج"، والذي يبث عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على "يوتيوب"، حيث يقرأ فصلًا من روايته "مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والنكبة"، في إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك" وضمن برنامج "اقرا معانا" الذي ينظمه المجلس.

صدرت الرواية لأوّل مرة عام 2015 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، حازت على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2016، المعروفة باسم جائزة "بوكر" العربية.

تبدأ الرواية بحكاية إيفانا الفلسطينية الأرمنية، التي أحبت في صباها طبيبًا بريطانيًا في زمن الانتداب على فلسطين، فأنجبت منه بنتًا سمّياها جولي، وهربا بها إلى لندن عشية نكبة عام 1948، بعد سنوات طويلة، وقبل وفاتها توصي إيفانا ابنتها أن تحرق جثتها وتنثر نصف رمادها فوق نهر التايمز، وتعيد نصفه الآخر إلى موطنها الأصلي "عكا القديمة".

ومن أجواء الرواية: "خذوا بعضي وكل روحي إلى عكا يعتذران لها حارة حارة، خذوا ما تبقى مني وشيعوني حيث ولدت، مثلما ستشيعني لندن حيث أموت، يا أصدقائي وأحبتي، يومًا ما، لا أظنه بعيدًا، سأموت، أريد أن أدفن هنا وأن أدفن هناك".

بعد وفاتها تنفذ جولي وصية أمها بمساعدة زوجها وليد دهمان (بطل رواية ربعي المدهون السابقة "السيدة من تل أبيب")، فيسافران إلى فلسطين ويتجولان في مدنها، ويقعان في عشقها.

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