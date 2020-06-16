مقدمة «صباح البلد»: مسيرة التنمية لا تتوقف رغم أزمة كورونا

قالت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن مسيرة التنمية في مصر لا تتوقف أبدًا، على الرغم من أي أزمات اقتصادية أو وبائية، لافتة إلى أن شركة المقاولون العرب نشرت صورًا عبر "فيسبوك" للإنشاءات في محطة الهايكستب، والتي لا تقل في رقيها عن أي محطات مترو أنفاق في العالم.وأشارت الإعلامية رشا مجدي، خلال حديثها بالبرنامج المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن جميع الإنشاءات ومشروعات التنمية تصب في صالح المواطن المصري في المقام الأول، ولا تقل رقيًا عن البلاد في الخارج.فيما قالت الإعلامية داليا أيمن، إن هناك ما يقرب من 33.1 مليار جنيه تم إنفاقها على مشروعات بمترو الأنفاق، وما يقرب من حوالي 200 مليار جنيه مشروعات جارية في محطات الخط الثالث للمترو، خاصة أنه تم أفتتاح محطات هيليوبلس وهارون ونادي الشمس.