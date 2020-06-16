جرحى في صفوف المليشيات الموالية لتركيا في انفجار استهدفهم بريف حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارا هز محيط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، صباح اليوم، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بحافلة تابعة للمليشيات الموالية لتركيا، على طريق شمارين - سجو، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى، بالإضافة لأضرار مادية في الحافلة.وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، محاولة اغتيال قيادي في "فيلق الشام" الموالِ لتركيا، عبر استهداف سيارته بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين إعزاز وكفرغان في ريف حلب الشمالي، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.