دنيا عبدالعزيز ترفض الظهور الإعلامي لهذا السبب

أعلنت الفنانة دنيا عبدالعزيز امتناعها عن أي مشاركة إعلامية عقب وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".وكتبت دنيا عبدالعزيز: "اعزائي معدين البرامج والسادة الصحفين، أنا فعلا بعتذرلكم مش هقدر أظهر في أي برنامج ولا قادرة أعمل أي حوار صحفي، ياريت تسامحوني وتقدروا اللي أنا فيه، الاختبار صعب عليا وحقكم عليا".