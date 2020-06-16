«إنقاذ حياة».. توزيع 500 شنطة معقمات بطامية في الفيوم

وزعت مبادرة إنقاذ حياة، بالتعاون مع حملة شباب الخير، بمركز طامية بالفيوم، ٥٠٠ شنطة بها (كمامات وكلور وكحول) على الباعة الجائلين بالسويقة، والسائقين بالمواقف، وتوعيتهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكيفية استخدام المطهرات.وقال المهندس محمد عمر، مؤسس مبادرة إنقاذ حياة، إنه سيتم بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمركز، توزيع شنطة بها مستلزمات التطهير، على الحالات المنعزلة منزليًا، بواسطة مندوب الصحة وبعض المتطوعين.وكان قد أطلق عدد من أهالي مركز طامية بمحافظة الفيوم، مبادرة تحمل اسم "إنقاذ حياة" لمساعدة أهالي المركز المعزولين منزليًا من مصابي فيروس كورونا المستجد.وأضاف المهندس محمد عمر، مؤسس المبادرة لـ"الدستور" أن الفكرة جاءت حرصًا على إنقاذ حياة المواطنين ومن خلال دورنا الخدمي والمجتمعي، ودعمًا لدور الدولة المصرية في مواجهة أزمة كورونا، وهدفنا الأول والأخير الوقوف بجوار أهلنا في الأزمة الحالية، قررنا عمل مبادرتين فرعيتين تحت مبادرة "إنقاذ حياة".