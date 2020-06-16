بعد طلب ضبطه.. عمر كمال يشارك فى فرح (صورة)

شارك الفنان عمر كمال، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر عمر كمال خلال حفل خطوبة، رغم أزمة طلب ضبطه وإحضاره لإحيائه حفل زفاف، واختراقه الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وعلق عمر كمال، على الصورة قائلًا: "اللي قالك هبقى معاك شوف على فين وداك"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.وكانت النيابة العامة قد طلبت الأسبوع الماضي، إجراء تحريات مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، لتحديد شخص المطربين والفنانين الموجودين في حفل الخطوبة، وشركة الفراشة والقائمين على أعمال الفندقة والمسئولين في قرية النورس، والذين سمحوا بإقامة الحفل.