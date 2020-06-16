1160 عالقًا مصريًّا يغادرون الكويت عبر 8 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة 1160 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.وأوضح (الطيران المدني) الكويتي- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 435 راكبًا إلى القاهرة، و3 رحلات على متنها 435 راكبًا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبًا إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 145 إلى الإسكندرية.وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة فلاي إيجيبت، شركة النيل للطيران، وشركة إير كايرو، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، رحلتين لشركة إير كايرو، رحلة واحدة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، رحلة واحدة لشركة النيل للطيران ورحلة واحدة لشركة فلاي إيجيبت.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الإثنين عن مغادرة 2523 من العالقين المصريين في الكويت إلى ثلاث محافظات، هي القاهرة وأسيوط وسوهاج؛ وذلك عبر 14 رحلة جوية.