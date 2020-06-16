كوريا الجنوبية: من المرجح تفجير مكتب الاتصال المشترك

أعلن مصدر عسكري كوري جنوبي اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد صعود دخان من منطقة مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية.ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصدر قوله إنه تم رصد صعود الدخان مصحوبا بصوت انفجار من منطقة كيسونج الصناعية منذ فترة قصيرة.وتتأكد السلطات العسكرية حاليا إذا ما كان ذلك يتعلق بمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونج أم لا.