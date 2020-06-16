بعد قليل.. انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض

تعقد محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، بعد قليل، الجمعية العمومية للمحكمة.وتبدأ أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض، بكلمة رئيس محكمة النقض، ثم يليها إقرار توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال أشهر الصيف لعام ٢٠ ۲۰ وفقًا للعام القضائي السابق واستجابة لجميع الرغبات في اختيار موعد الجلسات.وأيضًا ترقية 59 من قضاة المحكمة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض.