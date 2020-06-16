بنك ألماني يموّل مشروع إنشاء مستشفيين في كوت ديفوار

قالت وزارة الاقتصاد والمالية في كوت ديفوار، إن بنك "دويتشه بنك" الألماني سيتولى تمويل مشروع بناء مستشفيين جديدين و5 مراكز صحية في 5 مستشفيات بالبلاد بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.وأوضحت الوزارة والبنك، في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، أن التكلفة الإجمالية للمشروع الذي بدأ العمل به تقدر بحوالي 142 مليون يورو ومن المقرر الانتهاء من أعمال بناء المستشفيين في أكتوبر المقبل 2020.وأضاف البيان أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة حكومة كوت ديفوار القومية للتنمية 2016ـ 2020 الجارى استكمالها والمدعومة من صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية.وأشار البيان إلى أن المستشفيين الجديدين تقدر طاقتهما الاستيعابية بحوالي 400 سرير، ومن المنتظر أن يساهما بفاعلية في النهوض بالخدمات الصحية بفضل استخدام أحدث التجهيزات الطبية، مضيفًا أن أحد المستشفيين بني في منطقة أدزوبي (الواقعة على بعد 105 كم شمال أبيدجان) والأخرى في أبواسو (الواقعة على بعد 120 كم شرق أبيدجان).ووفقًا للبيان فإن المراكز الطبية الخمسة الجديدة تتضمن بناء مركز للأشعة في "أبينجورو" ووحدتين لحالات الطوارئ في "داوكرو" و"سيجولا" ومركز للطب النفسي في "تومودي" ووحدة للجراحة والطوارئ في "بونا".