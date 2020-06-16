تشريح جثة محاسب قُتل في مسكنه بالجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة محاسب مقتول داخل شقته؛ لكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تشريح الجثة، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن، واستدعاء أهلية المجني عليه.وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتول داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة محاسب غارقا في دمائه.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.