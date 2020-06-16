الآداب البيروتية تصدر «سفينة نيرودا» لـ إيزابيل ألليندي

تصدر قريبًا عن دار الآداب البيروتية للنشر٬ النسخة العربية لرواية "سفينة نيرودا" للكاتبة التشيلية إيزابيل ألليندي٬ ومن ترجمة صالح علماني.وبحسب الناشر عن الرواية: "في سنة 1939، جهَّزَ ﭘابلو نيرودا لرحلة السفينة وينيبيج؛ وهي السفينة الأسطوريَّة التي أبحرتْ من فرنسا إلى تشيلي حاملةً على متنها ألفيْ لاجئ إسبانيّ كانوا قد فرُّوا من نظام فرانكو القمعيّ".واستنادًا إلى هذا الحدث التاريخيّ الذي سيتذكَّرُه نيرودا باعتباره "أجمل قصائده"، تروي إيزابيل ألليندي الحكايةَ الأخَّاذة لعازفة بيانو حبلى وطبيب أُجبرا على مغادرة برشلونة المُحاصَرة آنذاك، ويحلمان في الحصول على فرصة ثانية في المنفى.إيزابيل ألليندي في ذروة قوَّتها الروائيَّة، تكلِّمنا عن الأمل والانتماء والحُبِّ في المنافي الطويلة الأمد.. "لديها هنا كلّ ما يلزم: الأذن، والعين، والعقل، والقلب، وإنسانيَّةٌ شاملةٌ لا تستثني أحدًا".يُشار إلى أن "ألليندي" سبق وصدر لها روايات: "بيت الأرواح٬ إبنة الحظ٬ باولا٬ إيفا لونا٬ مدينة الوحوش٬ الخطة اللانهائية٬ حصيلة الأيام٬ أفروديت٬ وغابة الأقزام".