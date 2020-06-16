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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البرديسي.. «شيف» مصابي كورونا من الجيزة للإسكندرية: محتاجين دعم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:47 ص
أحمد البرديسي
أحمد البرديسي
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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شاب بسيط تطوع لعمل الخير لدعم مصابي فيروس كورونا، خصص وقته وجهده في عمل واجبات مجانية لهم بمساعدة الأهالي، بعد أن رفض مسؤول مطعم توصيل وجبة غذائية لأحد المصابين خوفا من نقل العدوى لهم.

الشيف أحمد البرديسي، 28 سنة، خريج سياحة وفنادق مقيم بمحافظة الجيزة، يقول أن فكرة المشروع جاءت عن طريق رسالة من أحد المصابين بفيروس كورونا عبر فيسبوك، يخبره أن مسؤول مطعم رفض إرسال وجبة غذائية طلبها منه خوفا من انتقال العدوى إلى فريق المطعم، قبل أن يجهز له وجبة ويذهب إليه وويقدمها مع الاعتذار، قبل أن يطلب منه المريض بتوسيع الفكرة لتشمل عددا أكبر من المصابين.

وأضاف البرديسي، أنه فكر بعمل وجبات لكل المصابين وتوزيعها عليهم مجانا، وصل إلى محافظات مثل "الجيزة والإسكندرية والقليوبية" والعمل فيها لتقديم الدعم لهم، بعد أن قام بنشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوه عامة للمشاركة بعمل "مطبخ مصابين كورونا المعزولين بالمنزل"، بالتوصيل وإحضار الطلبات وأماكن تجهيز الوجبات، ثم بعد ذلك حدث تفاعل كبير مع الفكرة وتم العمل منذ 13 يوم وبدأ بتوزيع 30 وجبة حتى وصل إلى 122 وجبة مجانية.

وتابع، أنه تلقى اتصالات من المتطوعين للعمل معه ووصل عددهم 6 أشخاص يقومون بتجهيز الوجبات وبعض الأشخاص يقومون بتوصيل الوجبات للمصابين مع الحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية لعدم انتقال العدوي لهم، مشيرا إلى أنه يتم تحديد أماكن المصابين بعد التواصل معهم على صفحته والتأكد من إرسال "صورة المسح" للتأكد من مصداقيته ويتم تدوين بياناته وعنوانه ويتم إرسال له الوجبات، وأن هذة الوجبات يتم تغييرها يوميا ماعادا اللحوم والفراخ تكون ثابتة.

وطالب البرديسي، بتطوع رجال الأعمال والدعم المالي للمبادرة لأنها تعتبر عمل وطني يقدم للمصابين لرفع معنوياتهم ومساعدتهم على الشفاء في أسرع وقت، مؤكدا على أن الكشوفات التي يتم إرسال لها الوجبات 122 فرد ويوجد 84 آخرين على قوائم الانتظار لعدم توافر الإمكانيات لتوفير الوجبات أكثر وتغطية أعداد كثيرة يوميا، كما طالب المواطنين بدعم المصابين معنويا ونفسيا لأنه يوجد بعض المواطنين يتجنبوا المصابين ورافضين التعامل معهم كأنهم أشخاص مكروهين في المجتمع.

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