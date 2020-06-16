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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

49155 إصابة بكورونا في هولندا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:31 ص
كورونا في هولندا
كورونا في هولندا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في هولندا إلى 49155 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6084 حالة. وتعافى 186 شخصًا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 15 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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