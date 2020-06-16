شنجهاى تُخضع جميع القادمين من المناطق الموبوءة للحجر الصحى

قال مسئول بمدينة شنجهاي الصينية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات قررت وضع جميع الأشخاص القادمينإلى المدينة من مناطق تراوحت من متوسطة إلى شديدة الخطورة فيما يتعلق بفيروس كورونا، لمدة 14 يوما في الحجر الصحي.يأتي ذلك وسط مخاوف من عودة ظهور المرض في أعقاب تسجيل حالات إصابة جديدة في العاصمة بكين.وقال وو جينجلي، مدير لجنة الصحة في شنجهاي، خلال مؤتمر صحفي، إن الأفراد القادمين إلى المدينة من مناطق شديدة الخطورة سيتم وضعهم في الحجر الصحي المركزي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.