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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:51 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 12 ألفا و155 حالة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وسجلت العاصمة سول وضواحيها 19 من أصل 34 حالة جديدة، كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليصل الإجمالي إلى 278 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 30 حالة إلى 10760 حالة، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 3 أشخاص إلى 1117 شخصا.

وخضع مليون شخص و119 ألفا و767 لفحوصات كورونا، ويجري حاليا فحص 22632 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى، حسب "يونهاب".

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