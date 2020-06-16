بكين تحذر من وضع انتشار فيروس كورونا المستجد «خطير جدًا»

حذر ناطق باسم رئيس بلدية لكين الثلاثاء من أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية "خطير جدًا"، فيما أصيب أكثر من مئة شخص بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي إثر تجدد مفاجىء للوباء.وقال تشو هيجيان أمام الصحفيين إن بكين تخوض "سباقا مع الزمن" في مواجهة الفيروس، وكانت المدينة رفعت عدد الفحوصات التي تجريها للكشف عن الفيروس إلى أكثر من 90 ألف شخص يوميًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.