هونج كونج تدرس تخفيف المزيد من القيود المتعلقة بفيروس كورونا

قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج قبل اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن المدينة تتجه نحو تخفيف إضافي للقيود التي فرضت على التجمعات بهدف احتواء فيروس كورونا.ورغم رفع العديد من القيود تدريجيًا في الأشهر الأخيرة فإن حدود هونج كونج لا تزال مغلقة بالكامل تقريبا وتقتصر التجمعات على ثمانية أشخاص فقط.وقد يتم الإعلان عن أي تخفيف إضافي للإجراءات في وقت لاحق اليوم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.