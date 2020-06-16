الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت هيئة الصحة الوطنية أن البر الرئيسي للصين سجل 40 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم 15 يونيو، انخفاضًا من 49 فى اليوم السابق.وكان نصيب العاصمة بكين 27 حالة من الحالات الجديدة، انخفاضًا من 36 في اليوم السابق. وتواجه المدينة تفشيًا جديدًا للفيروس الذي يعتقد أنه نشأ في سوق لبيع المواد الغذائية.وأبلغت هيئة الصحة الوطنية عن ثماني حالات وافدة في البرالرئيسي للصين حتى نهاية 15 يونيو، مقابل عشر حالات في اليوم السابق.وسجلت الهيئة أيضًا 6 حالات جديدة بدون أعراض، انخفاضًا من 18 في اليوم السابق.ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البر الرئيسي للصين إلى 83221، ولا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 ولا تسجل الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض على أنها حالات مؤكدة.