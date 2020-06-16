أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

10 جنيهات انخفاض في أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن البلدي

شهدت أسعار بورصة الدواجن، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وتراجع الطلب بعد انتهاء عيد الفطر.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض في الأسواق لحظة بلحظة، تسهيلًا على المواطنين ولضبط حركة الأسواق.وقال عبد الحميد السيد، تاجر دواجن، إن هناك تراجعًا في الطلب على الدواجن بعد انتهاء فترة العيد، مما تسبب في انخفاض أسعارها تدريجيا.وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك انخفاضًا في أسعار الدواجن بقيمة 10 جنيهات مقارنة بأيام العيد، حيث سجلت سعر 22 جنيهًا من المزرعة، بعدما كانت وصلت لسعر 32 جنيهًا.وأوضح أن أسعار الدواجن تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٧ جنيهًا، وحتى ٣٠ جنيهًا، تختلف على حسب المنطقة.ومن جانبه، أشار عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إلى أن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع لأكثر مليار و١٠٠ مليون فرخة سنويا، مما يعد كافيًا لتغذية السوق المحلي دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن تسبب فى انخفاض الأسعار هذا العام، لافتا إلى أن مصر قادرة على التصدير بعد انتهاء أزمة كورونا.وفي نفس السياق، أشار عبد العزيز السيد إلى أن هناك انخفاصًا في أسعار الدواجن البلدي أيضا، حيث سجل سعر الدواجن ٣٢ جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر من 35 جنيهًا.وأكد وجود تشديدات من قبل الحكومة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنتشر في العالم.