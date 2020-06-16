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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استئناف الحركة الجوية بين الصين والولايات المتحدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:24 ص
الحركة الجوية بين
الحركة الجوية بين الصين والولايات المتحدة
وكالات
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قالت وزارة النقل الأمريكية، إن الولايات المتحدة والصين ستسمحان بأربع رحلات أسبوعية بين البلدين، مما يخفف المواجهة بشأن قيود السفر في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت شركة "دلتا إيرلاينز" إنها ستستأنف رحلات الركاب إلى شنجهاي من سياتل الأسبوع المقبل عبر سيئول، ومرة ​​واحدة أسبوعيا من سياتل وديترويت ابتداء من يوليو، وذلك بعد موافقة الحكومة الصينية.

وأفادت وزارة النقل، في بيان، بأنها ستواصل الضغط من أجل استعادة كامل الرحلات الجوية للركاب بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أنه سيتم السماح جزئيا بعودة الطلبة الصينيين الذين لم يتمكنوا من الرجوع إلى وطنهم بسبب نقص الرحلات الجوية.

وتابعت بالقول: "بما أن الحكومة الصينية ستسمح بمزيد من الرحلات الجوية شركات الطيران الأمريكية، فسوف نقوم بالمثل".

وقال شخص مطلع على الأمر إن السلطات الصينية وافقت على بعض التغييرات بخصوص متطلبات شركات الطيران الأمريكية التي تطير إلى هناك، بما في ذلك السماح بإجراء فحوصات درجة الحرارة قبل إقلاع الرحلات الجوية إلى الصين، بدلا من منتصف الرحلة كما تمت مناقشته سابقًا.

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