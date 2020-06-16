توريد 333 طن قمح بصوامع وشون البحيرة.. الإثنين

أعلن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، استلام 333.611 طن قمح حتى نهاية عمل يوم الإثنين 15 يونيو بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.وبذلك يكون إجمالي التوريد 316103.931 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.ويتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.ومن المقرر متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، وهي 670 جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و685 جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراطًا، و٧٠٠ جنيه للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.