«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس، اليوم الثلاثاء، شبورة خفيفة صباحا، وأن يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى نهارا ولطيف ليلا، والرياح معتدلة.كما يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، ويكون لطيف ليلا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا على جنوب الصعيد.وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية ـ شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 26الإسكندرية 35 24وادى النطرون 35 23طنطا 34 25شبين الكوم 36 25دمنهور 34 23بلطيم 33 21مطروح 38 20السلوم 36 23سيوة 40 20بورسعيد 29 23دمياط 28 22الزقازيق 34 23المنصورة 34 23الاسماعيلية 36 21السويس 35 22العريش 31 20رفح 29 20راس سدر 34 21نخل 32 19نويبع 35 25طابا 32 24كاترين 34 18الطور 32 24شرم الشيخ 36 27الغردقة 37 28مرسى علم 36 27الفيوم 36 21بنى سويف 37 21المنيا 37 23أسيوط 38 24سوهاج 39 25قنا 40 26الاقصر 40 27أسوان 39 28ادفو 40 28ابوسمبل 39 28الوادى الجديد 39 26شلاتين 34 26ابورماد 35 27حلايب 32 28راس حدربه 32 27