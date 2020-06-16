"تجديف في حق الجذور".. تجليات إبراهيم الكوني الفلسفية في كتاب جديد

صدر حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت كتاب"تجديف في حق الجذور"، للروائي الكبير الدكتور إبراهيم الكوني.الكتاب كما قال عنه الكوني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يحوي محاور رؤيوية وتأملية، وتجليات فلسفية موزعة بين شذرات ومداخلات في مؤتمرات، ومقابلات في صحف عربية ودولية.وتابع الكوني" هوسنا بكل ما هو قديم دليل على أن الزمن أيضا يهرم: فما يستهوينا في آثار العمران، أو موسيقى الأزمنة البالية، أو أساطير الأولين هو بصمة القدمة عندما كان الزمان، بالمقارنة مع زماننا، مازال بِكرًا، يسري في وجدان الكينونة سرًا غامضًا، موسوسًا بروح وحيٍ طفولي، ليبثّ في وجودنا العصي هذه الشحنة الشجنية المحمومة، شهادةً على حضور مبدأٍ غيبيٍّ نسميه فردوسًا، قدره أن يبقى في واقعنا غنيمةً حدسية