أكثر من 80 ألف وفاة بـ«كورونا» فى أمريكا اللاتينية

تخطّت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية والكاريبي 80 ألفًا، نصفها في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية.وبالإجمالي توفى في أمريكا اللاتينية والكاريبي 80 ألفا و505 أشخاص بـ"كوفيد-19"، بينهم 43 ألفا و959 في البرازيل، ثاني الدول الأكثر تسجيلًا للوفيات بالوباء بعد الولايات المتحدة.كذلك ارتفعت حصيلة الإصابات بـ"كوفيد-19" في أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى مليون و681 ألفًا و378 حالة.وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البرازيل لوحدها، البلد الذي يُعدّ 212 مليون نسمة، 888.271 مصابًا أي أكثر من عدد الإصابات المسجّلة في قارة آسيا بأسرها.أما المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة وثاني أكثر دول أميركا اللاتينية تسجيلًا للوفيات الناجمة عن كوفيد-19، فسجّلت 146.937 إصابة بينها 17.141 وفاة.من جهتها سجّلت البيرو 229.736 إصابة مؤكّدة بالفيروس، في ثاني دولة في القارة اللاتينية بعد البرازيل من حيث عدد المصابين. أما عدد الوفيات في هذا البلد فبلغ 6688 وفاة.وليل الإثنين تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم ثمانية ملايين شخص، أكثر من نصفهم في أوروبا والولايات المتّحدة، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية.ومنذ ظهر وباء "كوفيد-19" للمرة الأولى في الصين في ديسمبر سُجّلت 8.000.202 إصابة مؤكّدة مخبريًا بالفيروس، بينها 435.176 وفاة.وبلغ عدد الإصابات في أوروبا، القارّة الأكثر تضرّرًا بالوباء، 2.417.902 إصابة (بينها 188.085 وفاة)، وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرّرًا بالوباء، 2.110.182 إصابة (بينها 116.081 وفاة).ومنذ 10 مايو تضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم، في حين سُجّلت أكثر من مليون إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في الأيام الثمانية الأخيرة، وذلك وفق أرقام تبقى دون العدد الحقيقي للمصابين لأنّ عددًا كبيرًا من الدول لا يجري فحوصات مخبرية سوى للحالات الأكثر خطورة في حين لا يمتلك عدد آخر إمكانات فحص كافية.