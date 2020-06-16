المكسيك تسجل 439 وفاة بفيروس كورونا و3427 إصابة جديدة

أعلنت سلطات الصحة في المكسيك، عن تسجيل 3427 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وفاة 439 مصابين بـ"كوفيد 19".وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" بهذه الحصيلة المعلنة، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 150264 حالة والوفيات إلى 17580.وكانت المكسيك قد رصدت يوم الأحد 4147 إصابة و269 حالة وفاة، أما يوم السبت فقد وثقت 3494 إصابة و424 حالة وفاة، ويوم الجمعة 5222 إصابة و504 حالة وفاة، أما يوم الخميس فقد أعلنت السلطات عن إصابة 4790 إصابة و587 حالة وفاة.ورحجت الحكومة المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.