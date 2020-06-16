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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 8 تعديات بالبناء على أراضٍ زراعية بالسويس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:24 ص
إزالة تعديات بالبناء
إزالة تعديات بالبناء
كريم أنور
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تمكنت حملة شنتها رئاسة حي الجناين بمحافظة السويس، من إزالة 8 تعديات بناء على أراضٍ زراعية بقريتي العمدة وأبو حسين.

ونفذت الحملة، التي ترأستها عالية فريد رئيس الحي بمشاركة الإدارات الهندسية وقسم شرطة الجناين وشرطة المرافق، قرارات إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية على مساحة 6.57 قيراط بقرية العمدة وقرية أبو حسين بنطاق الحي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الأرض المملوكة للدولة.

وأتي تلك الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس لرؤساء الأحياء لتنفيذ القانون للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها، وبمتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس.

كان محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، اجتمع في وقت سابق برؤساء الأحياء، وكلفهم بتشكيل لجان لإزالة التعديات كل في نطاقه، بالتنسيق مع مأمور القسم المسئول عن نطاق الحي، مؤكدًا أنه لا تهاون خلال الفترة المقبلة، وسيتم الضرب بيد من حديد لتنفيذ إزالة جميع العشوائيات والتعديات وأعمال البناء المخالف على أملاك الدولة.
إزالة تعديات بالبناء
إزالة تعديات بالبناء
إزالة تعديات بالبناء
إزالة تعديات بالبناء
إزالة تعديات بالبناء
إزالة تعديات بالبناء
إزالة تعديات بالبناء
إزالة تعديات بالبناء

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