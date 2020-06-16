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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غنيم: شرط واحد لإلغاء سحب الوحدات المخالفة بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:06 ص
المهندس أمين غنيم
المهندس أمين غنيم
علا العلاف
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قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه في ظل الإعلان السابق على الموقع الرسمي للجهاز، والذي تم نشره بتاريخ 22 مايو المنصرم، بمنح مهلة لمدة 45 يومًا لإعادة الشيء لأصلة للوحدات المخالفة للنشاط السكني، سيتم إلغاء قرار السحب لتلك الوحدات خلال المدة المعلنة لحين يعرض على اللجنة العقارية، وذلك وفقا لقانون التصالح لمخالفات البناء.

وأضاف "غنيم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم التأكيد فى نفس الإعلان السابق على أن الجهاز سوف يستمر فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن تلك الإجرارات تصل إلى سحب واسترداد الوحدة، وذلك تأكيدًا للخطوات الجادة التى يتخذها جهاز المدينة تجاه المخالفات المتعلقة بتحويل الوحدات السكنية الى محلات تجارية بالمدينة.

وأوضح أنه تم تنفيذ حوالي 52 قرار سحب واسترداد، وتم إغلاق حوالى 130 محلًا مخالفًا، تنفيذا للقرارات الصادرة، وعودة ملكيتهم لجهاز المدينة طبقا للائحة العقارية، وذلك حتى تاريخه، وجارٍ الآن الإعداد للحملة القادمة لتنفيذ باقى القرارات.

وأشار إلى أنه إعلاءً للمصلحة العامة للجميع يهيب الجهاز باستعداده لإلغاء قرارات السحب بعد العرض على اللجنة العقارية بالجهاز، شريطة إعادة الشيء لأصله (وحدة سكنية صالحة للسكن)، وذلك قبل تنفيذ (قرار السحب والاسترداد) من قبل الجهاز، والمنتظر تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أنه يمكن التقدم بطلب يفيد إرجاع الشىء لأصله للوحدة السكنية مترتبا عليه إجراء المعاينة اللازمة من اللجنة المختصة، والعرض على المهندس رئيس الجهاز.

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