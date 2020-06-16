البرلمان يناقش الموازنة العامة للدولة.. اليوم

يُناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 2021.وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيناقش الموازنة العامة للدولة على مدار اليومين الثلاثاء والأربعاء للانتهاء منها والتصويت عليها.وأوضح "عبدالعال"، أنه من الضروري الانتهاء من مشروعات الموازنة قبل يوم 19 من الشهر الجاري لوجود التزام للحكومة.وكان مجلس النواب قد شهد أمس الإثنين، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، في مجموع مواده وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.