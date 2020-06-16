ترامب يكلف بإصدار أوامر تنفيذية تشجع الشرطة على استخدام ممارسات أفضل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن تكليفه بإصدار أوامر تنفيذية من شأنها أن تشجع الشرطة على استخدام ممارسات أفضل، حسبما أفاد موقع " سكاي نيوز عربية".وأفاد مسؤول أمريكي أن الأمر التنفيذي الذي سيصدره ترامب سيتضمن تبادلا للمعلومات بين إدارات الشرطة حول العناصر الذين لديهم ميول الاستخدام المفرط للقوة.جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.