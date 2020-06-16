«الأوقاف» توجه الشكر لـ«الدستور» لجهودها فى نشر الفهم المستنير

وجهت وزارة الأوقاف الشكر والتقدير، للمواقع والقنوات الإعلامية ومن بينها موقع وجريدة "الدستور"، على ما تقدمه في خدمة الملف الديني بمهنية ومصداقية عالية وجهد دءوب وبارز في نشر الفكر المستنير والإسهام في توصيل صوت وزارة الأوقاف المصرية الوسطي للداخل والخارج؛ إسهامًا بارزًا منها في ترسيخ الوعي الصحيح ومحاربة جماعات تزييف الوعي، وهي الرسالة التي تؤديها وبقوة وزارة الأوقاف المصرية.كما قدمت الوزارة، في بيان لها، الشكر والامتنان والتقدير لكل مسئولي الملف الديني بالصحف والمواقع المختلفة، ومحرري الوزارة على دعمهم لعملها، وكذلك الإعلاميين الوطنيين الشرفاء الذين يدعمون الأوقاف في توصيل رسالتها لنشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة في الداخل والخارج، معربين عن تقديرنا للدور الوطني الكبير لكل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير ومحرري الشأن الديني بتلك المؤسسات الوطنية العريقة، مثمنين المهنية والمصداقية التي يتصف بها مسئولو ومحررو ملف الأوقاف، مما أسهم في إبراز الدور الذي تقوم به في خدمة الدعوة والمجتمع، وهو ما نعده جزءًا لا يتجزأ من نجاحات الوزارة وإنجازاتها وهو ما يتطلب شكرًا واجبًا للجميع.