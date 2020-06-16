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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 14 مخالفة حظر وغلق وتشميع 4 محال بطنطا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:09 ص
مخالفة حظر
مخالفة حظر
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلنت محافظة الغربية تحرير 14 محضرًا لمواطنين لعدم التزامهم بقرار حظر التجوال، وسحب رخص القيادة الخاصة منهم، كما تم غلق وتشميع 4 محال تجارية لمخالفتها لمواعيد الغلق.

جاء ذلك أثناء جولة ليلية لرئيس مركز ومدينة طنطا، ورئيس حى ثان طنطا، والتي انتهت منذ قليل.

وتفقد رئيس المركز كافة شوارع المدينة والطريق السريع والكورنيش، كما تابع أعمال تجميل الجزيرة الموجودة في منتصف شارع البحر، وأعمال تطهير منطقة الاستاد، وأعمال الرصف الجارية بسبرباي.

وشدد على متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، طالب محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة في أوقات الحظر، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول حفاظا على صحة المواطنين، ورفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، كما طالب رئيس حى ثان طنطا بتجميل نفق كوبري القرشي.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة التزام أصحاب المحلات وكافة العاملين بها بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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