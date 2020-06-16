إصابات كورونا فى أمريكا ترتفع إلى مليونين و85769

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 21957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و85769 إصابة.وقالت المراكز الأمريكية إن عدد الوفيات زاد 373 حالة ليصل إجمالي الضحايا بـ"كوفيد 19" إلى 115644.وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقابل تقريرها السابق، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.