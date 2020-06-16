ليبيا.. 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، صباح اليوم الثلاثاء، عن نتيجة 671 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، والتي شهدت ارتفاع لعدد حالات الاصابة والتي توزعت ما بين جديدة ومخالطة وأخرى قادمة من الجنوب ومن العائدين من السفر، كما ارتفع عدد حالات الشفاء.وبحسب بيان المركز رقم 101، الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فأنه تسلم عدد 671 عينة، وجاءت النتائج كالآتي:-عدد (658) عينة سالبة-عدد (13) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي: عدد (8) حالات جديدة، وعدد (3) حالة مخالطين، وعدد (2) حالة قادمة من الجنوب.وقال المركز في بيانه إنه من ضمن العينات السالبة تماثل عدد (7) حالات الشفاء.