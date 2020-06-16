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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة اللبنانية: الفساد تسبب فى انهيار البلد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:08 ص
حسان دياب
حسان دياب
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كد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن الفساد تسبب في وصول لبنان إلى حالة الانهيار الراهنة، وأن الوضع بلغ حد أن منظومة الفساد أصبحت أقوى من الدولة نفسها، مشددًا في نفس الوقت على أن الحكومة ستقاتل حتى النهاية في معركة مكافحة الفساد واستئصاله.

وقال دياب - خلال ترؤسه اجتماعا لرؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية في لبنان - إن غياب المحاسبة والتسيب العام، سمحا لفساد مالي أن أصبح متجذرا وجزءا من تكوين الدولة اللبنانية، وأن "مافيات" سرقت البلاد وتسللت إلى الإدارة وصارت تتحكم فيها بالرشوة والصفقات والسمسرات.

وأضاف: "نحن اليوم أمام واقع فساد مستشري في البلد، في الإدارة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة والمصالح المشتركة ومرافق الدولة ومختلف القطاعات.. هذا واقع مؤلم جدا، وبالنتيجة وصلنا إلى مرحلة أن لبنان قد وقع بسبب دول الفساد داخل الدولة".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يشترط على لبنان أن يكافح الفساد حتى يمكن تقديم المساعدة، لافتا إلى أن هذا الأمر أصبح في صدارة الأولويات لدى الحكومة.

وتابع: "أنا أعلن اليوم بدء الحرب على الفساد. هذه معركة طويلة وستكون صعبة، وسنتعرض فيها لاتهامات وتخوين وشتائم وحملات سياسية، وسيحاول الفاسدون حماية أنفسهم بالعباءات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية، لكن كل هذا لن يوقفنا عن متابعة هذه المعركة".

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