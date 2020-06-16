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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز الشيخ زايد: تطهير وتعقيم دار «الفتوح» للأيتام

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:53 ص
تطهير وتعقيم دار
تطهير وتعقيم دار «الفتوح»
علا العلاف
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أصدر المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أوامره بتعقيم دار أيتام "الفتوح" بالحي الحادي عشر بالمدينة بقسميه البنين والبنات.

ويأتي ذلك فى إطار الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، والتى من بينها تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات على مستوى أحياء المدينة وذلك بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة.

ووجه "فهمي" تعليمات لفرق التعقيم والتطهير، تحت إشراف إدارة شئون البيئة، بتعقيم دار ايتام الفتوح بالحي الحادي عشر بالمدينة بقسميه البنين والبنات، حيث شمل التطهير جميع أنحاء الدار من غرف نوم وحدائق وغرف استقبال وحمامات والمطبخ، وذلك حرصًا من جهاز المدينة على صحة وسلامة الأطفال الأيتام.
تطهير وتعقيم دار «الفتوح»
تطهير وتعقيم دار «الفتوح»
تطهير وتعقيم دار «الفتوح»
تطهير وتعقيم دار «الفتوح»
تطهير وتعقيم دار «الفتوح»
تطهير وتعقيم دار «الفتوح»
تطهير وتعقيم دار «الفتوح»
تطهير وتعقيم دار «الفتوح»
تطهير وتعقيم دار «الفتوح»
تطهير وتعقيم دار «الفتوح»

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