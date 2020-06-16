سقوط صاروخين قرب مطار بغداد استهدفا موقعا للقوات الأمريكية

سقط صاروخين قرب مطار بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، استهدفا موقعا للقوات الأمريكية، حسبما أفاد موقع "العربية".وأشار أحد المصادر إلى أن الصاروخين استهدفا مقرا للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية، دون ورود أنباء عى سقوط ضحايا ولم ترد أي معلومات حتى هذه اللحظة حول خسائر في الأرواح أو الممتلكات.