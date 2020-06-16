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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داليا البحيرى: «طردت أبويا بعد إصابة زوجى بكورونا»

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:55 ص
داليا البحيرى وزوجها
داليا البحيرى وزوجها
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة داليا البحيري، إن المسحة التي أجريت على زوجها أثبتت أنه يحمل فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، رغم أن كافة التحاليل التي أجراها أثبتت عكس ذلك.

وأضافت داليا، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها أجرت مسحة لها ولباقي أفراد أسرتها للاطمئنان عليهم، وكذلك لكافة العاملين في المنزل.

وتابعت، أنها تلتزم بكافة الإجراءات الطبية والاحترازية، لأن إصابة زوجها كانت "خبطة كبيرة" لهم، مؤكدة أنها قامت بعزل أسرتها على الفور، فضلًا عن رفضها استقبال أي من أشقائها من الذين قدموا للاطمئنان عليها، وتابعت ضاحكة: "طردت أبويا وإخواتي من البيت إمبارح خوفًا عليهم".

ووجهت داليا البحيري رسالة إلى المصريين، ناشدتهم خلالها باتباع التعليمات الطبية والوقائية، في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وتابعت: "الفيروس مش عيب ده زيه زى أي فيروس زى البرد واللي يتصاب عليه أن يتبع الإجراءات الطبية ولا يخفى أمره".

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