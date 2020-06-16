السودان يسجل 215 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 110 حالات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 165 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 335 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 7435حالة، بينها 468 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2720 شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.