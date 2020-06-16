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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسجل 52 حالة وفاة جديدة بكورونا فى موسكو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:25 ص
كورونا فى روسيا
كورونا فى روسيا
أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو مقابل 53 أمس.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 52 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس.

وذكر المركز، أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3386 شخصا، بعد أن كانت 3334 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 207264 إصابة مؤكدة، بينها 123240 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا حتى الآن، 537210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 7091 وفاة و284539 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو الجاري.

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