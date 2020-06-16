نجم: 30 يونيو حررت قطاع الاتصالات من قبضة الإرهاب

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، إن قطاع الاتصالات نمى خلال الست سنوات الماضية بفضل دعم القيادة السياسية، مشيرا إلى أن القطاع تحرر من قبضة الجماعة الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو.وأكد "نجم"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة للأمن القومي المصري، حيث إن جماعة الإخوان الإرهابية سيطرت على مفاصل القطاع والذي أصيب بالشلل التام في عهدهم.وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بضرورة استعادة القطاع عافيته، ورفع متوسط سرعات الإنترنت بما يليق بمكانة وموقع مصر، موضحا أن الدولة استثمرت 43 مليار جنيه لتحسين كفاءة شبكات الاتصالات والبنية التحتية، ومد كابلات الفايبر، وبناء آلاف الكبائن الحديثة لتزويد المستخدمين بخدمات عالية الجودة كما نشاهد اليوم.وأوضح وزير الاتصالات الأسبق أن إتاحة الخدمات الحكومية المميكنة، ضمن تنفيذ مشروع التحول الرقمي والشمول المالي، سيؤدي إلى تعظيم دور قطاع الاتصالات وأهميته، خاصة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هذا القطاع سيقود مشروعات التطوير من خلال اعتماد قطاعات مختلفة على هذه التكنولوجيا منها التعليم عن بُعد وإدارة المناهج الدراسية أونلاين.كما أكد "نجم" على أهمية تأمين البيانات والمعلومات وحمايتها من أي اعتداء أو استهداف، مشيرا إلى أن صدور قوانين حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم التقنية من أهم الإنجازات التشريعية لتعميم تجربة الحكومة الإلكترونية، ومحاسبة أي شخص يحاول سرقة أو اختراق بيانات المواطنين بأي وسيلة غير مشروعة للإضرار بهم.