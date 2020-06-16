رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نجم: 30 يونيو حررت قطاع الاتصالات من قبضة الإرهاب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:23 ص
المهندس خالد نجم
المهندس خالد نجم
طارق عتمان
طباعة
قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، إن قطاع الاتصالات نمى خلال الست سنوات الماضية بفضل دعم القيادة السياسية، مشيرا إلى أن القطاع تحرر من قبضة الجماعة الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو.

وأكد "نجم"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة للأمن القومي المصري، حيث إن جماعة الإخوان الإرهابية سيطرت على مفاصل القطاع والذي أصيب بالشلل التام في عهدهم.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بضرورة استعادة القطاع عافيته، ورفع متوسط سرعات الإنترنت بما يليق بمكانة وموقع مصر، موضحا أن الدولة استثمرت 43 مليار جنيه لتحسين كفاءة شبكات الاتصالات والبنية التحتية، ومد كابلات الفايبر، وبناء آلاف الكبائن الحديثة لتزويد المستخدمين بخدمات عالية الجودة كما نشاهد اليوم.

وأوضح وزير الاتصالات الأسبق أن إتاحة الخدمات الحكومية المميكنة، ضمن تنفيذ مشروع التحول الرقمي والشمول المالي، سيؤدي إلى تعظيم دور قطاع الاتصالات وأهميته، خاصة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هذا القطاع سيقود مشروعات التطوير من خلال اعتماد قطاعات مختلفة على هذه التكنولوجيا منها التعليم عن بُعد وإدارة المناهج الدراسية أونلاين.

كما أكد "نجم" على أهمية تأمين البيانات والمعلومات وحمايتها من أي اعتداء أو استهداف، مشيرا إلى أن صدور قوانين حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم التقنية من أهم الإنجازات التشريعية لتعميم تجربة الحكومة الإلكترونية، ومحاسبة أي شخص يحاول سرقة أو اختراق بيانات المواطنين بأي وسيلة غير مشروعة للإضرار بهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15-6-2020

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

مصر توقع مذكرة لتوفير جرعات مجانية من عقار «آفيجان» لعلاج كورونا

الصور

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوى بفيروس كورونا

مصر توقع مذكرة لتوفير جرعات مجانية من عقار «آفيجان» لعلاج كورونا

السودان: تقدم كبير في الجوانب الفنية بمفاوضات سد النهضة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 97 وفاة و1691 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
لواء.حمدى البطران
مقدمات حرب 1967 «5»
المزيد

الثقافة

"تجديف في حق الجذور".. تجليات إبراهيم الكوني الفلسفية في كتاب جديد

صدور الترجمة الثانية لرواية «فئران ورجال» عن دار بيت الياسمين

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

باليه أوزوريس على قناة «الثقافة» بـ«يوتيوب» غدًا