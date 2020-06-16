«سالمان» يشدد على انتهاء أعمال الطرق بأخميم الجديدة

كلف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، المهندس محمد المشنب، نائب رئيس الجهاز، والمهندس خالد حسن المشرف على تنفيذ مشروع استكمال طرق الإسكان الاجتماعي بمنطقه 55 فدان، بتنفيذ طبقه الأساس (طبقة الشريب MCO ـ طبقه رابطة اسفلتية ـ بردورات ـ إنترلوك) بمدينة أخميم الجديدة.وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من بنسبة 70٪ من طبقة الأساس من أعمال الطرق بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، لافتًا إلى أن معدلات العمل تسير بصورة جيدة، وبالتزامن مع إنهاء أعمال شبكه الكهرباء بالمنطقة، طبقا للخطة الزمنية لانتهاء المشروعات الرئيسية بالمدينة، وفقا لتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دفع عجلة العمل بالمدن الجديدة.