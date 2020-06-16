تركيا تسجل 1592 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة

حذر وزير الصحة التركي المواطنين من التهاون في اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في ظل تضاعف عدد الإصابات اليومية بالوباء، مقارنة بالأعداد المسجلة في أوائل يونيو.وقال الوزير فخر الدين كوجا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، إن البلاد سجلت 1592 إصابة جديدة و18 وفاة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.وسجلت تركيا 786 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في الثاني من يونيو، وفي ذروة الوباء في شهر أبريل، سجلت أكثر من 5 آلاف إصابة يومية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.